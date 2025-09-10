21.8 C
Prizren
E mërkurë, 10 Shtator, 2025
Të shtëna me armë zjarri në Prizren

By admin

Të shtëna me armë zjarri janë dëgjuar dje në Prizren.

Policia bën të ditur se në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet policore me ç’rast kanë gjetur dhe sekuestruar tri gëzhoja dhe dy predha.

Rasti është duke u hetuar.

