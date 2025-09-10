Prizreni godet sërish në merkato: Huazon portierin Enes Morina nga Malisheva

FC Prizreni ka bërë një tjetër lëvizje të rëndësishme në merkato, duke arritur marrëveshje me KF Malisheva për huazimin e portierit të talentuar kosovar, Enes Morina.
20-vjeçari konsiderohet si një nga premtimet më të mëdha të futbollit kosovar dhe pritet të forcojë portën e skuadrës prizrenase, duke sjellë siguri dhe konkurrencë të shëndoshë në ekip, raporton PrizrenPress.
Nga klubi kanë shprehur entuziazëm për afrimin e tij. “Mirë se vjen Enes, shumë suksese me fanellën e FC Prizrenit”, thuhet në njoftimin e klubit.
