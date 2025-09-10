18.8 C
Prizren
Bashkimi shënon fitore bindëse në ndeshjen kontrolluese ndaj Vëllaznimit

Bashkimi ka regjistruar fitoren e tretë radhazi në kuadër të përgatitjeve për sezonin e ri.

Skuadra prizrenase triumfoi bindshëm ndaj Vëllaznimit me rezultat 92:55, duke i dhënë mundësi të gjithë lojtarëve të tregojnë lojën e tyre, raporton PrizrenPress.

Nga klubi është bërë e ditur se kjo ndeshje ishte një test i rëndësishëm dhe një hap tjetër përpara drejt sezonit.

Bashkimi do të zhvillojë ndeshjen e katërt kontrolluese këtë të shtunë, ku do të përballet me Trepçën në Prizren./PrizrenPress.com

Arrestohen tre të dyshuar për mashtrim në Prizren

