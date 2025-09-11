21.7 C
Prizren
E enjte, 11 Shtator, 2025
FokusSiguri

Arrestohet në kufi 65-vjeçari i dyshuar për vjedhjen e arkës së bamirësisë në xhaminë e Reçanit të Prizrenit

By admin

Një shtetas i Maqedonisë së Veriut, i identifikuar si Z.M., është arrestuar nga Policia e Kosovës në pikëkalimin kufitar të Hanit të Elezit, pasi dyshohet se ka kryer vjedhje në xhaminë e fshatit Reçan të Prizrenit.

Vjedhja  kishte ndodhur më 1 korrik 2022, rreth orës 14:00, kur në hapësirat e xhamisë është thyer me mjet të fortë arka e bamirësisë.

Nga ajo janë marrë para në një shumë ende të pacaktuar.Pas një periudhe të gjatë hetimesh, Mustafa ishte shpallur në kërkim policor. Ai u ndalua më 10 shtator 2025, rreth orës 13:30, në momentin kur po tentonte të kalonte kufirin.

I dyshuari është shoqëruar në Stacionin Policor të Prizrenit, ku në prani të avokatit mbrojtës ka pranuar kryerjen e veprës penale.

Me vendim të Prokurorit të Shtetit, ndaj tij është caktuar masa e ndalimit policor prej 48 orësh.

Hetimet për zbardhjen e plotë të rastit po vazhdojnë, ndërsa autoritetet nuk kanë bërë të ditur ende shumën e saktë të parave të vjedhura.

