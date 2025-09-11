21.7 C
Sport

Mike Tyson trondit botën me rrëfimin e tij: Kam përdorur drogë për të përballuar dhimbjet

Legjenda e boksit, Mike Tyson, ka bërë së fundmi një pranim të habitshëm duke zbuluar se përdorte fentanyl për të përballuar dhimbjet gjatë karrierës së tij ikonike.

“Ishte një analgjezik, dhe e përdorja për të trajtuar gishtin e këmbës,” rrëfeu Tyson në episodin e fundit të “Katie Miller Podcast”.

“Ishte si heroinë — sapo të kalonte efekti dhe hiqeje Band-Aid-in, fillon të kesh simptoma të tërheqjes, të vjella, ashtu si në heroinë.Ishte e paligjshme nëse kapeshin në gjakun tim. Ishte një narkotik, miku im më tha. Ishte krejtësisht i ri.

I thashë mikut tim: ‘A mund ta përdor këtë?’ Askush nuk kishte dëgjuar për të.” Fentanyl është një opioid sintetik shumë i fuqishëm, i aprovuar nga Administrata për Ushqimin dhe Barnat në SHBA për përdorim si qetësues dhimbjesh, por mund të jetë fatal edhe në doza të vogla nëse përdoret pa recetë.

Miku i ngushtë i Tyson, Arturo Gatti, i cili ndërroi jetë në 2009, kishte një betejë të gjatë me opioidet, siç kishte rrëfyer më parë në intervista.Sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC), vitin e kaluar 48,422 persona humbën jetën për shkak të përdorimit të paligjshëm të fentanylit. Ky opioid është 100 herë më i fuqishëm se morfina dhe 50 herë më i fuqishëm se heroinë.

Varësia nga drogët është një sfidë me të cilën Tyson ka përballuar për një kohë të gjatë, dhe kjo nuk është hera e parë që publikohet dhimbja ekstreme në këmbët e tij. Ai madje kishte goditur me shuplakë Jake Paul gjatë përgatitjeve për ndeshjen e tyre në nëntor 2024, pasi Paul i kishte shkelur gishtin gjatë peshimit. Tani në të 50-tat, Tyson është angazhuar fuqishëm në biznesin e tij të kanabisit, duke e përdorur si alternativë ndaj ilaçeve tradicionale për dhimbje.

