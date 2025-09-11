21.7 C
Prizren
E enjte, 11 Shtator, 2025
Rahoveci fillon riasfaltimin e rrugës kryesore “Bekim Isma”

By admin

Rruga “Bekim Isma” në Rahovec ka përfunduar riasfaltimin, punim që sipas kryetarit të komunës, Smajl Latifi, është kryer me sukses.

Ai ka folur për këtë projekt në emisionin “Fol me Arin” në Klan Kosova FM.

“Puna është kryer mirë. Ne do të vazhdojmë më pas me hapjen e pjesës tjetër që e lidh Rahovecin me Suharekën. Rruga që sapo është përfunduar është në gjendje të mirë dhe besoj se qytetarët janë të kënaqur”, tha Latifi,

Mike Tyson trondit botën me rrëfimin e tij: Kam përdorur drogë për të përballuar dhimbjet
Hapen aplikimet për Bootcamp-et e Inteligjencës Artificiale në Prizren

