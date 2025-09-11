21.7 C
Prizren
E enjte, 11 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Hapen aplikimet për Bootcamp-et e Inteligjencës Artificiale në Prizren

By admin

Komuna e Prizrenit, në bashkëpunim me Agjencinë për Zhvillim Rajonal Jug (RDA South), ka hapur aplikimet për fazën e dytë të Bootcamp-eve të Inteligjencës Artificiale, që do të zhvillohen nga shtatori deri në dhjetor 2025.

Sipas njoftimit të komunës, pas suksesit të 10 grupeve të para, ku 97% e pjesëmarrësve e vlerësuan programin me notën maksimale dhe 70% e tyre dolën të gatshëm për karrierë ose freelancing në fushën e AI, organizatorët synojnë të përgatisin një gjeneratë të re profesionistësh të rinj, raporton PrizrenPress.

Programi ofron trajnim praktik për përdorimin e AI në biznes, freelancing dhe branding digjital; pjesëmarrje në projekte reale që përgatisin për tregun e punës; instruktorë të vlerësuar me cilësi të lartë mësimdhënieje dhe përkushtimi; si dhe mundësi rrjetëzimi me një komunitet të të rinjve ambiciozë në AI.

Kush mund të aplikojë?
Të rinjtë 18-35 vjeç, studentë, të diplomuar ose profesionistë që dëshirojnë të zhvillojnë aftësitë e tyre në fushën e inteligjencës artificiale.

Organizatorët theksojnë se vendet janë të kufizuara dhe kujtojnë se në fazën e parë kërkesa e tejkaloi numrin e pjesëmarrësve të pranuar.

Aplikimet bëhen online përmes linkut: https://forms.gle/5BZZpAGd6XTLG9Mt7

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Rahoveci fillon riasfaltimin e rrugës kryesore “Bekim Isma”

Më Shumë

Lajme

Kabashi: Kujdestari 24 orësh në QMF-të e Romajës, Gjonajt, Zhurit, Reçanit, Korishës dhe Piranës

Kandidati me numrin 20 në fletëvotimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për Kuvendin Komunal të Prizrenit, Dr. Fejzë Kabashi, ka theksuar nevojën urgjente...
Lajme

Fillojnë punimet e ujësjellësit në Mamushë, projekti kap vlerën 1,8 milionë euro

Zëvendësministri i Ekonomisë, Getoar Mjeku, ka marrë pjesë në ceremoninë e përurimit të fillimit të punimeve të fazës përfundimtare të projektit të ujësjellësit për...

Ndalohet shtetasi i Kosovës në Morinë, po kërkohej nga Gjermania për “mashtrim”

Bashkimi fiton edhe ndaj Jedinstvo-s

Me kërkesë të avokatit ndërpritet gjykimi në rastin “Kobra”

Fletëvotimet për zgjedhjet lokale në Prizren, gati për qytetarët

SBAShK-u i shqetësuar për mungesën e librave – nuk përjashton grevat

Sot fillon regjistrimi i votuesve me nevoja të veçanta për votim

Kryetari i Malishevës shpreh ngushëllime për viktimat e aksidentit tragjik në Astrazup

Driton Selmanaj i LDK-së shpalos vizionin për zhvillimin e Prizrenit

Të shtëna me armë zjarri në Prizren

“Kobra” thotë se viktimën nuk e ka njohur asnjëherë

Albin Kurti propozohet për kryeministër

Mike Tyson trondit botën me rrëfimin e tij: Kam përdorur drogë për të përballuar dhimbjet

20-shi i LDK-së, Dr. Fejzë Kabashi, premton rikthimin e shërbimeve të shuara stomatologjike në Prizren

Arrestohen tre të dyshuar për mashtrim në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne