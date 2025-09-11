Babai i Elvis Rexhbeçajt dhuron topa dhe pajisje sportive për Drinin e Bardhë

Rexhë Rexhbeçaj, babai i futbollistit të Kombëtares së Kosovës dhe skuadrës gjermane, Augsburg, Elvis Rexhbeçaj, ka dhuruar për Drini i Bardhë topa futbolli dhe pajisje të tjera sportive në një shumë të konsiderueshme.
Sipas njoftimit të klubit, ky nuk është rasti i parë që Rexhbeçaj ndihmon klubin, raporton PrizrenPress. Ai ka qenë vazhdimisht pranë KF Drini i Bardhë, tashmë për të katërtin vit radhazi, duke kontribuar në forma të ndryshme.
“KF Drini i Bardhë i shpreh mirënjohje dhe falënderim përzemërt për këtë mbështetje të vazhdueshme”, thuhet në njoftimin e Drinit të Babrdhë./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/