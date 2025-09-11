23.1 C
Prizren
E enjte, 11 Shtator, 2025
Defekt në stacionin e pompave, disa fshatra të Prizrenit pa ujë të pijshëm

By admin

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar se sot do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë të pijshëm në disa fshatra të Prizrenit, për shkak të një defekti në stacionin e pompave në Nashec (Sozi).

Sipas njoftimit, ndërprerja do të bëhet nga ora 14:00 deri në 17:00, ndërsa pa ujë do të mbesin këto zona: Nashec, Kojush 1, Kojush 2, Kobaj, Atmacha, Vlashnje, Landovicë, Gorozhup, Milaj, Planej dhe Gjonaj.

“Me rastin e sanimit të defektit do të rikthehet edhe furnizimi me ujë të pijes. Ju falënderojmë për mirëkuptimin tuaj!”, thuhet në njoftimin e kompanisë./PrizrenPress.com

