Shërbimi i Zjarrfikësve në Dragash pajiset me mjete teknike falë KFOR-it Italian

Shërbimi i Zjarrfikësve në Dragash është pajisur dje me një kontingjent të ri mjete teknike, të cilat do të rrisin efikasitetin dhe cilësinë e shërbimeve për qytetarët.
Pajisjet u siguruan falë kontributit të CIMIC-ut Italian të KFOR-it, raporton PrizrenPress.
Në ceremoninë e dorëzimit, kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, mirëpriti Komandantin e KFOR-it nga Komanda Rajonale Perëndim, Kolonel Lorenzo Mangia.
“Gjatë takimit, diskutuam edhe për çështje të tjera të rëndësishme që lidhen me bashkëpunimin ndërmjet Komunës së Dragashit dhe KFOR-it”, deklaroi ai./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/