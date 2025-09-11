Mbi 7 mijë ulëse te stadiumi i Prizrenit

Përmes një postimi në llogaritë e tij të rrjeteve sociale, Hajrulla Çeku, ka bërë të ditur se ka nënshkruar kontratën, ndërsa ka bërë të ditur edhe kapacitetin e ulëseve që do t’i ketë stadiumi i renovuar në qytetin e Prizrenit.
Ministri i MKRS-së, Hajrulla Çeku, ka theksuar se stadiumi i Prizrenit do të jetë i kategorisë 2 me standarde të UEFA-së dhe se sot ka nënshkruar kontratën për nisjen e punimeve aty.
Rinovimi i stadiumit të Prizrenit parashikon që stadiumi aktual të rritet dhe të bëhet me kapacitet prej 7 mijë e 750 ulëseve. Investimi që MKRS do ta bëj në stadiumin e Prizrenit kap shifrën e 12 milionë eurove.
