Prizreni përfiton internet publik falas përmes projektit evropian WiFi4WB

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur se Komuna e Prizrenit është përzgjedhur për të përfituar nga iniciativa WiFi4WB, që do të sjellë internet publik falas për qytetarët.
“Jam i lumtur ta ndaj lajmin e mirë të përzgjedhjes si përfitues të kësaj iniciative. Urime qytetarëve të Prizrenit!”, shkroi Totaj në një postim në rrjetet sociale.
