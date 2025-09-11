18.3 C
Prizren
E premte, 12 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Prizreni përfiton internet publik falas përmes projektit evropian WiFi4WB

By admin

Kryetari i  Prizrenit, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur se Komuna e Prizrenit është përzgjedhur për të përfituar nga iniciativa WiFi4WB, që do të sjellë internet publik falas për qytetarët.

Totaj tha se kjo iniciativë financohet bashkërisht nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria e Republikës Federale të Gjermanisë, përmes projektit EU4Digital, ndërsa implementimi do të bëhet nga Vala – Telekomi i Kosovës.

 

“Jam i lumtur ta ndaj lajmin e mirë të përzgjedhjes si përfitues të kësaj iniciative. Urime qytetarëve të Prizrenit!”, shkroi Totaj në një postim në rrjetet sociale.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Drejtoresha e Arsimit në Prizren vizitoi Medresenë “Alauddin”

Më Shumë

Fokus

Gjendet i vdekur një burrë në Dragash

Një burrë është gjetur pa shenja jete të shtunën në banesën e tij. Sipas raportit 24 orësh të Policisë, rasti ka ndodhur në Dragash dhe...
Kulture

Hamit Gurguri prezanton veprimtarinë krijuese në Rahovec

Në kuadër të atmosferës festive të “Festës së Vjeljes së Rrushit” në Rahovec, Klubi letrar “Xhevdet Bajraj” organizoi një aktivitet kulturor me rastin e...

Suhareka bëhet kryeqendra e teatrit për pesë net me radhë

Shërbimi i Zjarrfikësve në Dragash pajiset me mjete teknike falë KFOR-it Italian

74 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Kosova nis me humbje kualifikimet për Kupën e Botës 2026

Fillojnë punimet e ujësjellësit në Mamushë, projekti kap vlerën 1,8 milionë euro

Nxënësit njihen nga afër me punën e policisë në Prizren

Ilir Cakaj emërohet Administrator i Gjykatës Themelore në Prizren

Rasti i 71-vjeçarit që vdiq pasi ra nga Kalaja e Prizrenit, avokati thotë se ka dyshime

Mike Tyson trondit botën me rrëfimin e tij: Kam përdorur drogë për të përballuar dhimbjet

Gashi: Shaqir Totaj do të rizgjedhet kryetar i Prizrenit

Hendbollisti Lulzim Shabani i bashkohet Rahovecit

Nënshkruhen kontratat për dhurimin e pajisjeve për përfituesit e Komunës së Prizrenit

Djali kanos nënën në Malishevë, ushtron dhunë psikike ndaj saj

Malishevë: Rritet subvencioni për fermerët e qumështit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne