19.8 C
Prizren
E premte, 12 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Sindikata e Arsimit paralajmëron Qeverinë: Rritje pagash ose veprime sindikale, nuk përjashtohet greva

By admin

Kryetari i Sindikatës së Arsimit, Rrahman Jasharaj, tha se ndër kërkesat e tyre kryesore është rritja e pagave.

Ai për Ekonomia Online tha se Sindikata është e gatshme për dialog me Qeverinë, por edhe për veprime sindikale, duke mos e përjashtuar në këtë kuadër as grevën.

“Dialog nuk kemi me kë, nuk kemi as qeveri. Në këtë mënyrë, edhe me Ligjin për organizimin sindikal, edhe me ligjin për greva, fillimisht duhet provuar me dialog. Nëse dialogu nuk ka asnjë rezultat të shkohet me veprime sindikale. SBASHK-u është i përgatitur për të dyja, edhe për dialog, edhe për veprime sindikale, por është në pritje të formimit të institucioneve, gjegjësisht të Qeverisë, më konkretisht të Minsitrisë së Arsimit. Kërkesa më e ngutshme është kontrata kolektive, ngase ne dhe sektorët e tjerë nuk kanë kontratë kolektive, sepse në Ligjin e Punës thuhet të bëhet nënshkrimi i kontratës kolektive çdo tri vjet. Në këtë situatë jemi nga rastet e rralla në Kosovë ku nuk ka as marrëveshje kolektive, as dialog e as kontratë kolektive”, tha Jasharaj.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Ndër kërkesat kryesore të Sindikatës së Arsimit janë rritja e pagave, kushtet më të mira nëpër shkolla dhe sigurimi i teksteve shkollore me kohë që nga klasa e parë deri në të nëntën.

“Me të filluar të ekzistimit të institucioneve do të jetë kontrata kolektive, nënshkrimi nga ne dhe Minsitrai e Arsimit. Është normale që do të kërkojmë paga më të mëdha, sepse kemi mbetur prapa me kolegët tanë në Mal të Zi, Maqedoni dhe Shqipëri. Do të insistojmë për kushte pune, sepse nuk mund të arrihen ato që duhet. Mësimdhënësit janë të përkushtuar, por me kushtet që i kanë nuk mund të arrijnë objektivat e dëshiruara. Për kushtet e punës duhet angazhim më i madh i qeverisë dhe shtetit. Të ndajnë mjete që të kemi shkolla të shekullit 21 e jo të shekujve të kaluar, me shpuza e shkumësa dhe me tekste që vazhdimisht vonohen”, shtoi ai.

Jasharaj kërkoi që institucionet të angazhohen më shumë, në mënyrë që shkollat në Kosovë të jenë të denja për shekullin 21 dhe jo me kushte të kohëve të kaluara.

“Do të angazhohemi me ministrinë e re që tekstet shkollore të bëhen si dikur dhe librat t’i kemi në shkollë në javën e parë të shtatorit dhe të kemi libra të rinj që nga klasa e parë deri në klasën e nëntë. Nëse nuk kemi laptop për nxënësit, të paktën të kemi libra të rinj për të gjithë nxënësit”, tha Jashari.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizreni përfiton internet publik falas përmes projektit evropian WiFi4WB

Më Shumë

Lajme

Kabashi: Kujdestari 24 orësh në QMF-të e Romajës, Gjonajt, Zhurit, Reçanit, Korishës dhe Piranës

Kandidati me numrin 20 në fletëvotimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për Kuvendin Komunal të Prizrenit, Dr. Fejzë Kabashi, ka theksuar nevojën urgjente...
Sport

Bashkimi shënon fitore bindëse në ndeshjen kontrolluese ndaj Vëllaznimit

Bashkimi ka regjistruar fitoren e tretë radhazi në kuadër të përgatitjeve për sezonin e ri. Skuadra prizrenase triumfoi bindshëm ndaj Vëllaznimit me rezultat 92:55,...

37 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Nën efektin e alkoolit sulmon bashkëshorten, arrestohet burri në Rahovec

Asllani vendimtar, Shqipëria fiton 1-0 ndaj Letonisë dhe ruan ëndrrën për Botëror

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

Babai i Elvis Rexhbeçajt dhuron topa dhe pajisje sportive për Drinin e Bardhë

Albin Kurti propozohet për kryeministër

Arkivi me 90,000 artikuj i këngëtarit legjendar hapet të shtunën

Mike Tyson trondit botën me rrëfimin e tij: Kam përdorur drogë për të përballuar dhimbjet

Kryhen dy koronografitë e para në mënyrë të pavarur në Spitalin e Prizrenit

Fillon riasfaltimi i rrugës “Bekim Isma” në Rahovec

Dogana e Kosovës zbulon mall me origjinë të pasaktë në Vërmicë, nis procedura kundërvajtëse

Hamit Gurguri prezanton veprimtarinë krijuese në Rahovec

Gjendet i vdekur një burrë në Dragash

Drejtoresha e Arsimit në Prizren vizitoi Medresenë “Alauddin”

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne