Gjendet mjet i pashpërthyer në murin e një shtëpie në Bellanicë të Malishevës

Rasti për mjetin e pashpërthyer që u has gjatë punimeve në murin e shtëpisë u raportua në polici mesditën e së enjtes.
“Njësia policore është në sigurim të vendit të ngjarjes derisa aty të dalë njësia për dominim”, thuhet në raportin 24-orësh të policisë.
