27.3 C
Prizren
E premte, 12 Shtator, 2025
type here...

Sport

Rahoveci për herë të dytë apo Kastrioti për herë të parë

By admin

Rahoveci e Kastrioti takohen të shtunën prej orës 20:00 në ndeshjen për trofeun e Superkupës së Kosovës në hendboll.

Ndeshja zhvillohet në palestrën “Bill Clinton” në Ferizaj, raporton PrizrenPress.

Rahoveci e synon trofeun e dytë të Superkupës. Për herë të parë e fitoi vjet. Dy edicionet e para të Superkupës i kanë takuar skuadrës pejane, Besa Famgas. Ndërkohë Kastrioti synon që ta fitojë Superkupën për herë të parë

Ndeshja pritet të jetë shumë interesante dhe me rivalitet, ndonëse në prag të edicionit të ri të garave.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Delegacioni nga Luksemburgu vizitoi Spitalin e Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren

Më Shumë

Lajme

Ndalohet shtetasi i Kosovës në Morinë, po kërkohej nga Gjermania për “mashtrim”

Policia e Shqipërisë ka bërë të ditur se ka ndaluar në pikëkalimin kufitar të Morinës shtetasin e Kosovës, S.M. (27), ndaj të cilit kishte...
Sport

Kosova nis me humbje kualifikimet për Kupën e Botës 2026

Kombëtarja e Kosovës nuk ka arritur të marrë rezultat pozitiv në ndeshjen e parë të kualifikimeve për Kampionatin Botëror 2026. Dardanët u mposhtën nga...

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

Gjoni Palokaj drejt titullit në OKTAGON MMA — Lufta kryesore në Hannover më 13 shtator

Të shtëna me armë zjarri në Prizren

Ilir Cakaj emërohet Administrator i Gjykatës Themelore në Prizren

Familja Gashi në Mleqan të Malishevës merr çelësat e shtëpisë së re

Mbrëmje magjike në “Fadil Vokrri”: Kosova triumfon ndaj Suedisë me rezultat 2:0

Tragjike në Prizren: 71-vjeçari bie nga muret e Kalasë dhe vdes

Arrestohet në kufi 65-vjeçari i dyshuar për vjedhjen e arkës së bamirësisë në xhaminë e Reçanit të Prizrenit

Albin Kurti propozohet për kryeministër

Driton Selmanaj i LDK-së shpalos vizionin për zhvillimin e Prizrenit

Kurti dhe Peci vizitojnë Hardh Fest në Rahovec

Arrestohet një person në Suharekë, postoi foto me armë

Haradinaj: Prizreni, simbol i bashkimit, sot na bashkoi për sport

Shërbimi i Zjarrfikësve në Dragash pajiset me mjete teknike falë KFOR-it Italian

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne