Hidhet shorti i Superligës së Femrave, Bashkimi përballet me United në javën e parë

Në zyrat e Federatës së Basketbollit të Kosovës (FBK) është hedhur shorti për edicionin e ri 2025/26 të Superligës së Femrave.

Kampioni aktual, Bashkimi i Prizrenit, në javën e parë do të përballet me skuadrën United Basketball, ndërsa në xhiron e dytë do të zhvillohet dueli mes Penza 03 dhe Penza, raporton PrizrenPress.

Në javën e tretë do të luhet përballja mes Prishtinës dhe Pejës 03, kurse derbi Bashkimi – Peja 03 është caktuar për javën e pestë. Ndërkohë, ndeshja e madhe Bashkimi – Prishtina do të zhvillohet në javën e shtatë.

Edicioni i ri i kampionatit pritet të nisë më 4 dhe 5 tetor./PrizrenPress.com

