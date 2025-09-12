25.1 C
Bashkimi e nis kampionatin në Gjakovë kundër Vëllaznimit

Nënkampioni i Kosovës, Bashkimi, do ta nis edicionin e ri të ProCredit Superligës së Kosovës në basketboll me një përballje të zjarrtë ndaj rivalit historik Vëllaznimit.

Shorti i hedhur në Federatën e Basketbollit të Kosovës (FBK), në prani të klubeve pjesëmarrëse dhe mediave, ka rezervuar super duele që nga java e parë, raporton PrizrenPress.

Përveç sfidës në Gjakovë, derbi tjetër i madh i xhiros së parë do të luhet në Mitrovicë, ku kampioni Trepça pret Pejën. Ndërkohë, në takimet tjera do të përballen Golden Eagle Ylli – Sigal Prishtina dhe Bora – Rahoveci 029.

Sezoni i ri pritet të sjellë emocione të shumta, pasi klubet kanë bërë përforcime të rëndësishme dhe kanë ambicie të mëdha për titullin.

Kampionati i ri do të nisë më 4 dhe 5 tetor 2025./PrizrenPress.com

