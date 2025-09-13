29.2 C
Prizren
E shtunë, 13 Shtator, 2025
Nait Hasani: Liria që ne gëzojmë sot, ka emra, ka histori dhe ka gjak

By admin

Në një ceremoni solemne të mbajtur në Stubëll të Poshtme, komuna e Vitisë, u vendos gurthemeli i kompleksit memorial kushtuar Heroit të Kosovës, Rexhep Bislimi. Në këtë ngjarje të rëndësishme morën pjesë përfaqësues institucionalë, bashkëluftëtarë të UÇK-së, familjarë të dëshmorëve dhe qytetarë nga mbarë rajoni.

Kompleksi memorial pritet të shndërrohet në një pikë të rëndësishme përkujtimore, ku brezat e ardhshëm do të ndalen për të reflektuar mbi sakrificën e atyre që dhanë jetën për lirinë e Kosovës.

Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Nait Hasani, në fjalimin e tij para të pranishmëve, theksoi rëndësinë historike dhe emocionale të këtij momenti.

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

“Duke kujtuar jetën dhe veprën e Rexhep Bislimit, Hasani tha se ai ishte një ushtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, i cili besoi në lirinë e popullit shqiptar deri në frymën e fundit. Ai u arrestua padrejtësisht dhe u vra mizorisht në burgjet e pushtuesit serb, por vdekja e tij u shndërrua në udhërrëfim për luftëtarët e UÇK-së”.

Kryetari i Komunës së Vitisë, z. Sokol Halili, vlerësoi iniciativën si një hap të rëndësishëm drejt ruajtjes së kujtesës kolektive dhe nderimit të dëshmorëve të kombit. Ai tha se Stubëlla, Vitia dhe e gjithë Kosova do ta kenë gjithmonë një vend të shenjtë përkujtimi, ku historia nuk do të harrohet, por do të frymëzojë brezat që vijnë.

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

Ceremonia u mbyll me një thirrje për unitet dhe përkushtim ndaj vlerave për të cilat u flijuan dëshmorët e kombit. Gurthemeli i kompleksit memorial për Rexhep Bislimin është dëshmi se kujtesa jonë nuk shlyhet, se gjaku i dëshmorëve është themeli i shtetit tonë, dhe se Kosova do të mbetet gjithmonë mirënjohëse luftës së UÇK-së.

Një jetë e shpëtuar, një falënderim i përjetshëm: Historia e Burim Ninajt dhe mjekut të UÇK-së, Dr. Halil Cikaj
Smajl Latifi: Jemi të parët në Kosovë për përmbushjen e premtimeve zgjedhore

