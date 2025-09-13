60 vite nga “Yesterday” – Kënga e kompozuar në gjumë nga Paul McCartney

Gjashtëdhjetë vjet më parë, më 13 shtator 1965, “Yesterday” u publikua në Shtetet e Bashkuara, dy muaj pasi ishte publikuar në BM.
Është luajtur të paktën shtatë milionë herë në shekullin XX, me 2 200 variante dhe të paktën dy referendume prestigjioze, ku u votua si kënga më e mirë e të gjitha kohërave.
Megjithatë, për shkak të gjenezës së saj, dhe veçanërisht faktit se është e vetmja këngë e ”Beatles” e interpretuar vetëm nga Paul McCartney dhe se ishte krejtësisht e ndryshme nga pjesa tjetër e repertorit të grupit, u deshën muaj që John, George dhe Ringo të hiqnin veton e tyre për publikimin e saj.
“Yesterday” është gjithashtu kënga më e famshme e kompozuar në gjumë.
McCartney tregon se si u zgjua me melodinë tashmë të përfunduar në kokën e tij, aq sa për muaj të tërë pyeti përreth se kush ishte kompozitori.
Pasi u konfirmua se ishte një vepër origjinale, ndërsa prisnin tekstin, John Lennon dhe Paul e titulluan “Scrambled Eggs”.
Melodia melankolike dhe titulli i gjallë e transformuan kompozimin në një moment gjallërues midis Paul dhe John.
Megjithatë, me kalimin e kohës, Paul e mori punën seriozisht, aq sa kërkoi që një piano të vendosej në sheshxhirimin e “Help!” në mënyrë që të mund ta përfundonte këngën.
Koha e tepërt e kaluar duke kompozuar gjatë xhirimeve shkaktoi një shpërthim të furishëm emocional nga Richard Lester, regjisori i hershëm i ”Beatles”.
George Harrison, i cili ishte i pakrahasueshëm kur bëhej fjalë për zgjuarsinë e tij, tha se për muaj të tërë Paul foli vetëm për atë këngë.
Pas muajsh pune, McCartney më në fund arriti në versionin përfundimtar: u provuan disa aranzhime me instrumente të tjera, por me këmbënguljen e George Martin, kënga u regjistrua vetëm me Paul, duke luajtur kitarë akustike të shoqëruar nga një kuartet me tela.
Episodi më sensacional lidhet me Chris Farlowe, një nga zërat më origjinalë në skenën angleze të blues rock-ut, të cilit iu ofrua mundësia të regjistronte “Yesterday” përpara se të publikohej nga ”Beatles”, por ai e refuzoi sepse mendonte se ishte shumë banale.
Ndoshta kritika më prestigjioze ishte nga Bob Dylan, i cili tha fillimisht se “biblioteka e Kongresit ka mijëra këngë më të mira se ‘Yesterday’ dhe ‘Michelle’.
Më pas, ai regjistroi versionin e tij të “Yesterday” me mikun e tij George Harrison, që nuk u publikua kurrë, por regjistrimi ekziston.
/ATSH-ANSA/
