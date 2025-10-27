14.2 C
Prizren
E hënë, 27 Tetor, 2025
Lajme

Më 29 tetor fillon pushimi vjeshtor për të gjitha shkollat e Kosovës

By admin

Nxënësit e shkollave të Kosovës do të kenë pushim treditor këtë javë, nga 29 deri më 31 tetor 2025, sipas kalendarit zyrtar të vitit shkollor 2025/2026.

Pushimi vjeshtor u jep nxënësve një periudhë të shkurtër relaksi para vazhdimit të gjysmëvjetorit të parë.

Procesi mësimor do të rifillojë të hënën, më 3 nëntor 2025, në të gjitha institucionet arsimore të vendit.

