Liria del me barazim 1-1 në Vushtrri, Fetahaj shpëton bardhezinjtë

Skuadra e Lirisë ka arritur një barazim të rëndësishëm në transfertë kundër Vushtrrisë, me rezultat 1-1, raporton PrizrenPress.
Në pjesën e parë, vendasit kaluan në epërsi me golin e Theophilus Solomon, duke e mbyllur fraksionin e parë me avantazh. Megjithatë, në pjesën e dytë, bardhezinjtë reaguan fuqishëm dhe barazuan rezultatin me golin e Liridon Fetahajt.
Liria pati mundësinë ta përmbyste ndeshjen, por goli i Fitim Susurit u anulua nga gjyqtari, duke shkaktuar mjaft polemika.
Me këtë barazim, Liria merr një pikë të vlefshme dhe tashmë do të synojë fitoren në ndeshjen e ardhshme që do të zhvillohet javën tjetër në Prizren, para tifozëve të saj./PrizrenPress.com
