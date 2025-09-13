21.8 C
Prizren
E shtunë, 13 Shtator, 2025
Sport

Bashkimi mposhti Trepçën në miqësore

By admin

Bashkimi ka shënuar fitore ndaj Trepçës në miqësoren e zhvilluar sonte në “Sezai Surroi” në Prizren, ku kishte rreth 1 mijë shikues.

Ekipi prizrenas ka vazhduar me formë të mirë në ndeshjet përgatitore, ndërsa sonte Anderson me 17 dhe Lejson Zeqiri me 14 pikë kanë qenë më efikasit te prizrenasit.

Te Trepça, që do ta pret Bashkimin pas tre ditëve në “Minatori” për një miqësore tjetër, më efikasi me 16 pikë ka qenë Russell.

