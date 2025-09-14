28.9 C
Prizren
E diel, 14 Shtator, 2025
Fokus

Abrashi: Totaj e përdori biçikletën si imazh publik, ndërkohë që bleu veturë luksoze me zero kilometra

By admin

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për komunën e Prizrenit, Artan Abrashi, ka komentuar figurën politike të kundërkandidatit nga radhët e PDK-së, Shaqir Totaj, gjatë një paraqitjeje në emisionin Debat Plus.

“Kam ndjenja të përziera në raport me të, sepse ka thënë shumë gjëra që kanë rezultuar të kundërta gjatë mandatit të tij të parë si kryetar i Prizrenit”, tha  Abrashi.

Ai kritikoi Totajn për mospërputhje mes fjalëve dhe veprimeve, duke e cilësuar si një figurë që nuk i ka qëndruar besnik premtimeve publike.

“E shfrytëzon biçikletën për imazh publik, por sapo u bë kryetar, bleu veturë të re me zero kilometra”, tha Abrashi, duke vënë në dyshim sinqeritetin e mesazheve të kundërkandidatit të tij./PrizrenPress.com/

Post scriptum për romanin e Petro Markos
Rahoveci gati për sfidën me Drinin e Bardhë

Lajmet e Fundit

