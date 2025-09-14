28.9 C
Prizren
E diel, 14 Shtator, 2025
type here...

Sport

Rahoveci gati për sfidën me Drinin e Bardhë

By admin

Rahoveci do të përballet me Drinin e Bardhë këtë të diel në një përballje që pritet të tregojë forcën reale të skuadrës rahovecase, raporton PrizrenPress.

Rikthimi i pesë lojtarëve kryesorë nga lëndimet dhe afrimet e reja i japin trajnerit mundësi të reja taktike për këtë ndeshje vendimtare.

Nga ana tjetër, Drini i Bardhë, i cili vjen me tri fitore radhazi, synon të vazhdojë serinë pozitive edhe në Rahovec./PrizrenPress.com

Marketing

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Abrashi: Totaj e përdori biçikletën si imazh publik, ndërkohë që bleu veturë luksoze me zero kilometra
Next article
Komuna e Malishevës përkujton njëvjetorin e ndarjes nga jeta të Hajdin Berishës

Më Shumë

Fokus

Rahoveci 029 përfundon me sukses testet mjekësore para sezonit të ri

Klubi basketbollistik Rahoveci 029 ka njoftuar se të gjithë lojtarët e skuadrës kanë përfunduar me sukses kontrollet mjekësore në prag të sezonit të ri...
Lajme

Nën efektin e alkoolit sulmon bashkëshorten, arrestohet burri në Rahovec

Një burrë kosovar është arrestuar mbrëmjen e djeshme në Rahovec pasi dyshohet se nën ndikimin e alkoolit ka sulmuar bashkëshorten e tij. Sipas raportit...

Delegacioni nga Luksemburgu vizitoi Spitalin e Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren

Komuna e Dragashit mbulon shpenzimet e energjisë elektrike për pompat e ujit në fshatra

Driton Selmanaj i LDK-së shpalos vizionin për zhvillimin e Prizrenit

Forcohet bashkëpunimi mes Policisë dhe Qendrës së Paraburgimit në Prizren

Bashkimi e nis kampionatin në Gjakovë kundër Vëllaznimit

Prizreni përfiton internet publik falas përmes projektit evropian WiFi4WB

Sot nis zyrtarisht fushata për zgjedhjet lokale të 12 tetorit

Rruga që lidhë fshatrat e Prizrenit me Mamushën, sfidë për banorët

Arbër Rexhaj publikon fotografi me Nezir Çoçajn në Prizren

Hidhet shorti i Superligës së Femrave, Bashkimi përballet me United në javën e parë

Bashkimi shënon fitore bindëse në ndeshjen kontrolluese ndaj Vëllaznimit

Tre persona të maskuar tentuan të vjedhin bankomatin në Xerxë të Rahovecit

Hamit Gurguri prezanton veprimtarinë krijuese në Rahovec

Nënshkruhen kontratat për dhurimin e pajisjeve për përfituesit e Komunës së Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne