Emigrimi po zbraz klasat: 66 nxënës largohen nga Prizreni

Sipas statistikave zyrtare të Ministrisë së Arsimit për vitin shkollor 2024/25, 66 nxënës nga Prizreni janë shpërngulur bashkë me familjet e tyre jashtë vendit.
Kjo shifër përfshin nxënës nga klasa e parë deri në të dymbëdhjetën dhe përfaqëson një pjesë të ndjeshme të komunitetit arsimor lokal.
Prizreni renditet ndër komunat më të prekura nga ky fenomen, pas Gjakovës (89 nxënës), Malishevës (84) dhe Gjilanit (74). Në total, 629 nxënës në mbarë Kosovën kanë braktisur shkollat për shkak të shpërnguljes familjare jashtë vendit.
Arsyet kryesore të largimit, sipas ekspertëve të arsimit, lidhen me gjendjen ekonomike, mungesën e perspektivës dhe pasigurinë sociale.
Drejtues shkollash në Prizren kanë konfirmuar se kërkesat për fletë-kalime janë shtuar, ndërsa disa mësimdhënës gjithashtu kanë emigruar.
