Drini i Bardhë e lë fitoren nga duart në minutat e fundit në Rahovec

By admin

Drini i Bardhë ka ndarë pikët në udhëtimin e saj ndaj Rahovecit, në një ndeshje të fortë dhe me ritëm të lartë.

Përkundër dominimit gjatë pjesës më të madhe të lojës, ekipi bardhekaltër nuk arriti të ruajë avantazhin deri në fund, duke pësuar gol në minutat e fundit dhe duke u detyruar të kënaqet me një barazim, raporton PrizrenPress.

Megjithatë, djemtë treguan karakter, vendosmëri dhe luftë në fushë, duke dëshmuar se skuadra ka potencial dhe energji për të shkuar përpara.

“Luftë dhe karakter në fushë nga djemtë, vazhdojmë përpara!”, thuhet nga klubi pas ndeshjes.

Drini i Bardhë tashmë e ka fokusin te përballjet e ardhshme, me synimin që të kthejë dominimin në fitore./PrizrenPress.com

