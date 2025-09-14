18.7 C
Synimet e Zafir Berishës për Prizrenin

By admin

Kandidati i Bashkimit Demokratik për kryetar të Prizrenit, Zafir Berisha,në emisionin “Debat Përnime” tregoi platformën e tij, për të cilën tha se është në përputhje me nevojat prioritare të Prizrenit.

“Sigurisht që platforma jonë është në përputhje me nevojat prioritare që ka qyteti i Prizrenit, duke u nisur nga një administratë efikase, transparente, zhvillim ekonomik, dhe kur jemi këtu do të ndalem pak më tepër, meqë nuk kemi ndonjë pyetje të veçantë. Jam prej atyre që në vitin 2009 kam prezantuar për herë të parë domethënë idenë për zonën industriale në qytetin e Prizrenit. Por, fatkeqësisht, edhe 16 vjet pas nuk është realizuar ajo zonë industriale. Dhe a e dini pse? Sepse qytetarët e Prizrenit u besuan njerëzve që kanë veç fjalë dhe jo punë” – tha Berisha.

Ai ishte zëvendësministër i Punëve të Brendshme në vitin 2020, po ashtu në Qeverinë Hoti. Qeveria Hoti përbëhej nga koalicioni mes LDK-së, Nismës, PDK-së dhe AAK-së.

Berisha tha se në programin e tij është orientimi për një urbanizëm modern, infrastrukturë të qëndrueshme dhe investime në turizëm./Kallxo.com/

