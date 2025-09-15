25.9 C
Selmanaj prezanton platformën ‘Prizreni Përtej’

By admin

Kandidati për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e prezantoi programin e tij në emisionin “Debat Përnime” me titullin “Prizreni Përtej”.

Selmanaj, ish-zëvendëskryeministër dhe deputet për dy mandate, tha se programi është i ndarë në dhjetë shtylla, të cilat pasqyrojnë nevojat dhe potencialin e qytetit.

“Prizrenin unë e shoh shumë më tepër sesa veç shatërvani, shumë më tepër sesa kalaja, festivalet apo urat. Prizreni është një qytet me energji edhe potencial të pafund”, tha Selmanaj.

Ai përmendi disa nga shtyllat kryesore të programit, duke filluar me “qyteti që frymon”, që synon krijimin e hapësirave të gjelbra dhe aktivizimin e çdo lagjeje. Shtylla e dytë është “qendra për kulturën dhe rininë – kultura që punëson”, ndërsa si pjesë e programit përmendi edhe Liqenin e Vërmicës si zonë model për turizëm, qëndrueshmëri dhe jetesë ekologjike.

Në shtyllën e shtatë, ai theksoi “rininë si fuqi e Prizrenit”, ndërsa në të tetën, inovacionin dhe teknologjinë si zhvillim të qëndrueshëm./Kallxo.com

