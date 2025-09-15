25.9 C
Kryeshefi i ‘Hidroregjioni Jugor’ në Prizren demanton Totajn për ndërprerje të qëllimshme të ujit: E sugjeroj ta denoncojë rastin në organet e drejtësisë

By admin

Kryeshefi Ekzekutiv i “Hidroregjionit Jugor” në Prizren, Fadil Berisha, i është kundërpërgjigjur sot kryetarit të Komunës, Shaqir Totaj, rreth pretendimeve se ndërprerjet e ujit po bëhen qëllimshëm.

Sipas tij, pretendimet e Totajt nuk qëndrojnë.

“Sipas hulumtimeve të ekspertëve në Kosovë ka rënie të ujit në burime, dhe këtu hyn edhe Prizreni”, tha Berisha.

Ai ka ftuar Totajn t’i denoncojë në organet e drejtësisë informacionet që posedon, “se qëllimshëm po ndërpritet uji”.

“E ftoj që ato informacione t’i dërgojë në organet e drejtësisë. Nëse nuk e bën një gjë të tillë, do të veproj unë”, tha Berisha.

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj,  javën e kaluar ka reaguar ashpër ndaj situatës së krijuar me mungesën e ujit të pijshëm në qytet dhe disa fshatra përreth, duke akuzuar Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” për ndërprerje të qëllimshme të furnizimit me ujë.

“Kemi informacione se qëllimisht po ndalet uji në Prizren”, ka deklaruar Totaj, duke e cilësuar këtë si një veprim të papranueshëm që po dëmton drejtpërdrejt jetën e qytetarëve.

Ai ka kërkuar përgjegjësi nga menaxhmenti i kompanisë dhe ka paralajmëruar masa institucionale nëse situata nuk përmirësohet./PrizrenPress.com/

 

Rubin: Ne e inkurajonim Thaçin ta shihte Rambujenë si mundësi të arritjes së paqes

