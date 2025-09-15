25.3 C
Prizren
E hënë, 15 Shtator, 2025
type here...

Sport

Prizreni ende pa fitore në Ligën e Parë

By admin

Prizreni ka përfunduar javën e gjashtë në Raiffeisen Ligën e Parë pa asnjë fitore, duke regjistruar tre barazime dhe tri humbje. Starti i sezonit ka treguar vështirësi për skuadrën prizrenase, e cila ende nuk po gjen formulën e duhur për të marrë tri pikë, raporton PrizrenPress.

Në javën e parë, Prizreni barazoi 1-1 në shtëpi ndaj Trepçës ’89, ndërsa në javën e dytë pësoi një humbje të rëndë 0-3 nga Trepça. Seria negative vazhdoi në javën e tretë me disfatën 3-0 ndaj Ramiz Sadikut, e më pas edhe në javën e katërt ku u mund 1-3 nga Vëllaznimi në Prizren.

Shpresa për ringritje u pa në javën e pestë me barazimin 1-1 në transfertë ndaj Besës së Pejës, ndërsa edhe në javën e gjashtë skuadra arriti një tjetër barazim, këtë herë 1-1 në shtëpi përballë Kikës.

Pas këtyre rezultateve, Prizreni ka grumbulluar vetëm 3 pikë nga 18 të mundshme, duke u renditur në pjesën e poshtme të tabelës.

Megjithatë, tifozët prizrenas vazhdojnë të mbështesin ekipin, duke shpresuar që në javët e ardhshme skuadra të sjellë kthesën e shumëpritur në Ligën e Parë./PrizrenPress.com

Marketing

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Paralajmërim, varianti i ri i Covid përhapet me shpejtësi: Ngjirja e zërit si shenja e parë
Next article
Suhareka pret edicionin e 24-të të manifestimit tradicional “Festari”

Më Shumë

Lajme

Nënshkruhen kontratat për dhurimin e pajisjeve për përfituesit e Komunës së Prizrenit

Sot u nënshkruan kontratat për pranim-dorëzimin e pajisjeve të dhuruara për përfituesit e Komunës së Prizrenit nga Projekti Integra, i financuar nga Ministria Federale...
Lajme

Smajl Latifi: Jemi të parët në Kosovë për përmbushjen e premtimeve zgjedhore

Kryetari i Rahovecit, Smajl Latifi, ka bërë me dije se janë të parët në Kosovë për përmbushjen e premtimeve zgjedhor. Ai ka theksuar se po...

20-shi i LDK-së, Dr. Fejzë Kabashi, prezanton planin për shëndetësi në rajonin e Hasit: Shërbime të përditshme për çdo lokalitet

Të shtëna me armë zjarri në Prizren

Rruga që lidhë fshatrat e Prizrenit me Mamushën, sfidë për banorët

Protestë në përkrahje të ish-luftëtarëve të UÇK-së në Hagë

Abrashi: Totaj e përdori biçikletën si imazh publik, ndërkohë që bleu veturë luksoze me zero kilometra

63 vjeçari dyshohet se goditi me sëpatë vëllain e tij 72 vjeçar në Romajë

E pse qenka i ndershëm Albin Kurti?

Sindikata e Arsimit paralajmëron Qeverinë: Rritje pagash ose veprime sindikale, nuk përjashtohet greva

Drini i Bardhë e lë fitoren nga duart në minutat e fundit në Rahovec

Arrestohen tre të dyshuar për mashtrim në Prizren

Suhareka pret edicionin e 24-të të manifestimit tradicional “Festari”

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

Punime të paligjshme në tokë publike – sekuestrohen eskavatori dhe kamioni në Dedaj të Hasit

Drejtoresha e Arsimit në Prizren vizitoi Medresenë “Alauddin”

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne