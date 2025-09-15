Prizreni ende pa fitore në Ligën e Parë

Prizreni ka përfunduar javën e gjashtë në Raiffeisen Ligën e Parë pa asnjë fitore, duke regjistruar tre barazime dhe tri humbje. Starti i sezonit ka treguar vështirësi për skuadrën prizrenase, e cila ende nuk po gjen formulën e duhur për të marrë tri pikë, raporton PrizrenPress.
Në javën e parë, Prizreni barazoi 1-1 në shtëpi ndaj Trepçës ’89, ndërsa në javën e dytë pësoi një humbje të rëndë 0-3 nga Trepça. Seria negative vazhdoi në javën e tretë me disfatën 3-0 ndaj Ramiz Sadikut, e më pas edhe në javën e katërt ku u mund 1-3 nga Vëllaznimi në Prizren.
Shpresa për ringritje u pa në javën e pestë me barazimin 1-1 në transfertë ndaj Besës së Pejës, ndërsa edhe në javën e gjashtë skuadra arriti një tjetër barazim, këtë herë 1-1 në shtëpi përballë Kikës.
Pas këtyre rezultateve, Prizreni ka grumbulluar vetëm 3 pikë nga 18 të mundshme, duke u renditur në pjesën e poshtme të tabelës.
Megjithatë, tifozët prizrenas vazhdojnë të mbështesin ekipin, duke shpresuar që në javët e ardhshme skuadra të sjellë kthesën e shumëpritur në Ligën e Parë./PrizrenPress.com
