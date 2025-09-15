25.3 C
Prizren
E hënë, 15 Shtator, 2025
Kulture

Suhareka pret edicionin e 24-të të manifestimit tradicional “Festari”

Komuna e Suharekës do të jetë nikoqire e edicionit të 24-të të manifestimit tradicional “Festari”, që këtë vit do të zhvillohet nga 15 deri më 20 shtator 2025.

Përmes një njoftimi publik, kryetari i komunës, Bali Muharremaj, ka ftuar qytetarët që të marrin pjesë në këtë aktivitet gjithëpërfshirës, ku do të jenë të pranishëm artistë, sportistë, shkrimtarë dhe figura të tjera të njohura nga fusha të ndryshme të jetës publike.

Festari është një nga aktivitetet më të rëndësishme kulturore në Suharekë, që promovon vlerat lokale dhe bashkëpunimin mes qytetarëve dhe artistëve. /

Prizreni ende pa fitore në Ligën e Parë

