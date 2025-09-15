20.4 C
Prizren
E hënë, 15 Shtator, 2025
type here...

Kulture

Pas 24 vitesh, Scorpions dhurojnë spektakël në sheshin “Skënderbej”

By admin

Pas 24 vitesh mungesë, legjendat e muzikës rock, “Scorpions”, rikthehen në Tiranë, duke dhuruar një nga netët më të paharrueshme muzikore që ka përjetuar ndonjëherë kryeqyteti.

Koncerti u mbajt mbrëmjen e të dielës në sheshin “Skënderbej”, ku mijëra fansa nga Shqipëria, rajoni dhe bota përjetuan një natë të paharrueshme.

Në skenën magjike të ngritur në zemër të Tiranës, u ngjitën anëtarët legjendarë të grupit: Mikkey Dee, Matthias Jabs, Klaus Meine, Rudolf Schenker dhe Pawe? M?ciwoda.

Të shoqëruar nga duartrokitjet dhe ovacionet e publikut, ata performuan hitet e tyre më të famshme, përfshirë “Still Loving You”, “Send Me an Angel” dhe “Rock You Like a Hurricane”.

Kulmi i mbrëmjes ishte interpretimi i këngës “Wind of Change”, një himn, që në vitet ’90 u kthye në simbol të rënies së diktaturave në Europën Lindore , përfshirë edhe Shqipërinë.

Rikthimi i Scorpions në Tiranë përkon me përvjetorin e 60-të të krijimit të grupit, dhe njëkohësisht shënon edhe përmbylljen e turit të tyre europian.

Për shumë shqiptarë, kjo mbrëmje solli edhe kujtimet e koncertit të tyre të parë në vendin tonë, në vitin 2001, në stadiumin “Selman Stërmasi”.

Mbrëmë, një tjetër brez ishte i pranishëm. Brezi që e ka njohur Scorpions përmes prindërve, por që e përjetoi live fuqinë e një muzike që nuk njeh kohë.

Marketing

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Serebe i Ballkanit shpallet “Ylli i Javës” për herë të dytë radhazi

Më Shumë

Lajme

2005 tiketa dhe 47 aksidente të regjistruara në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia e Kosovës ka njoftuar se në 24 orët e fundit janë evidentuar statistika të rëndësishme lidhur me trafikun dhe rendin publik. Gjatë kësaj periudhe...
Fokus

Liria del me barazim 1-1 në Vushtrri, Fetahaj shpëton bardhezinjtë

Skuadra e Lirisë ka arritur një barazim të rëndësishëm në transfertë kundër Vushtrrisë, me rezultat 1-1, raporton PrizrenPress. Në pjesën e parë, vendasit kaluan në...

Serebe i Ballkanit shpallet “Ylli i Javës” për herë të dytë radhazi

Sindikata e Arsimit paralajmëron Qeverinë: Rritje pagash ose veprime sindikale, nuk përjashtohet greva

Delegacioni nga Luksemburgu vizitoi Spitalin e Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren

Tre persona të maskuar tentuan të vjedhin bankomatin në Xerxë të Rahovecit

Dalin në shitje biletat e ndeshjes Kosovë – Slloveni

Bashkimi shënon fitore bindëse në ndeshjen kontrolluese ndaj Vëllaznimit

Albulena Balaj-Halimaj premton logopedë pa pagesë dhe mbështetje për grupet në nevojë

Shërbimi i Zjarrfikësve në Dragash pajiset me mjete teknike falë KFOR-it Italian

Vreshtarët e Rahovecit ankohen për çmimin e ulët të rrushit të verës

Rahoveci për herë të dytë apo Kastrioti për herë të parë

Kryeshefi i ‘Hidroregjionit Jugor’ në Prizren demanton Totajn për ndërprerje të qëllimshme të ujit: E sugjeroj ta denoncojë rastin në organet e drejtësisë

Nën efektin e alkoolit sulmon bashkëshorten, arrestohet burri në Rahovec

Bashkimi e nis kampionatin në Gjakovë kundër Vëllaznimit

Grupi legjendar i rock-ut ‘Scorpions’ rikthehet pas 24 vitesh me koncert në Tiranë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne