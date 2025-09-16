22.5 C
Prizren
E martë, 16 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Nisma Socialdemokrate hap sot fushatën zgjedhore në Prizren

By admin

Nisma Socialdemokrate në Prizren ka njoftuar se sot do të mbajë hapjen zyrtare të fushatës zgjedhore në këtë qytet, me një ngjarje publike që do të zhvillohet në orën 18:00, në lokacionin n’Kej të Shatërvanit.

Në këtë organizim, kandidatja e Nismës për kryetare të Komunës së Prizrenit, Albulena Balaj-Halimaj, do të bëjë shpalosjen e programit zgjedhor, ndërsa gjatë mbrëmjes do të prezantohen edhe kandidatët për Kuvendin Komunal të Prizrenit.

Sipas Nismës Socialdemokrate, kjo ngjarje paraqet një mundësi për qytetarët që të njihen nga afër me vizionin politik dhe ofertën zgjedhore të këtij subjekti për zgjedhjet lokale që po afrohen.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Arrestohet një person në Prizren, dyshohet për korrupsion dhe mashtrim në prokurim publik

Më Shumë

Fokus

Zbulime të reja arkeologjike në Kastërc të Suharekës

Ministri në detyrë i Kulturës, Hajrulla Çeku, ka bërë të ditur se në kalanë e Kastërcit në Suharekë po zhvillohen gërmime arkeologjike për dokumentimin...
Sport

Hidhet shorti i Superligës së Femrave, Bashkimi përballet me United në javën e parë

Në zyrat e Federatës së Basketbollit të Kosovës (FBK) është hedhur shorti për edicionin e ri 2025/26 të Superligës së Femrave. Kampioni aktual, Bashkimi i...

Rexhbeçaj: Krenaria jonë është më e fortë se urrejtja e gojëligëve

Delegacioni nga Luksemburgu vizitoi Spitalin e Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren

Protestë në përkrahje të ish-luftëtarëve të UÇK-së në Hagë

Asllani vendimtar, Shqipëria fiton 1-0 ndaj Letonisë dhe ruan ëndrrën për Botëror

Prizreni ende pa fitore në Ligën e Parë

500 mëshqerra qumështore për fermerët e Suharekës – nis projekti i ri blegtoral

Rahoveci finalizon projektin e sistemeve bio-septike në gjashtë vendbanime rurale

Kurti në Prizren: Me Abrashin kryetar, qyteti punon 365 ditë në vit

Paralajmërim, varianti i ri i Covid përhapet me shpejtësi: Ngjirja e zërit si shenja e parë

Selmanaj prezanton platformën ‘Prizreni Përtej’

Pas 24 vitesh, Scorpions dhurojnë spektakël në sheshin “Skënderbej”

20-shi i LDK-së, Dr. Fejzë Kabashi, zotohet se do t’i mbështesë shtresat në nevojë – 300 shtëpi të reja në katër vitet e ardhshme

Suhareka pret edicionin e 24-të të manifestimit tradicional “Festari”

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet për korrupsion dhe mashtrim në prokurim publik

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne