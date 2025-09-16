Prizreni kërkon pikët e plota të para në Suharekë

Nesër, në orën 15:00, FC Prizreni udhëton drejt Suharekës për t’u përballur me KF Suhareka në kuadër të xhiros së 7-të të Raiffeisen Ligës së Parë.
Pas gjashtë javësh, ku skuadra ka regjistruar tri barazime dhe tri humbje, ekipi prizrenas kërkon të thyejë “mallkimin” e fitores së parë në këtë sezon. Java e fundit ka dhënë shenja pozitive me dy barazime radhazi, dhe kjo sfidë shihet si mundësi e mirë për të marrë pikët e para të plota, raporton PrizrenPress.
“Ekipi ynë kërkon të vazhdojë me paraqitjet e mira dhe të rikthehet me pikë të plota në Prizren”, është bërë e ditur nga klubi.
Trajneri dhe futbollistët janë të vendosur për të dhënë më të mirën dhe për të rikthyer moralin në ekip, ndërsa tifozët mbeten mbështetje e madhe për skuadrën. Një fitore në Suharekë do të ishte pika kthesë e sezonit për FC Prizrenin dhe do t’i jepte ekipit mundësinë për të nisur ngjitjen në tabelën e Ligës së Parë./PrizrenPress.com
Marketing
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/