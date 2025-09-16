30.2 C
Prizren
E martë, 16 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Muharremaj: Suhareka me internet falas në hapësira publike

By admin

Kryetari i Komunës së Suharekës ka bërë të ditur se tashmë qytetarët dhe vizitorët do të kenë mundësinë të shfrytëzojnë internet WIFI falas në hapësira publike të qytetit.

Sipas tij, ky projekt është pjesë e vizionit për një Suharekë më moderne dhe më digjitale, ku teknologjia i shërben qytetarëve dhe përmirëson jetën e përditshme.

“Suhareka me WIFI falas është hap drejt një qyteti më të lidhur, më të qasshëm dhe më afër nevojave të banorëve”, ka deklaruar kryetari.

Rrjeti falas i internetit do të mbulojë sheshet kryesore, parqet dhe disa prej hapësirave më të frekuentuara publike, duke u mundësuar të rinjve, bizneseve dhe gjithë komunitetit qasje më të lehtë në informim dhe komunikim.

Ky hap pritet të sjellë jo vetëm lehtësira për qytetarët, por edhe të kontribuojë në promovimin e Suharekës si një komunë e hapur dhe inovative.

 

Marketing

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizreni kërkon pikët e plota të para në Suharekë
Next article
Liria pret Feronikelin 74 në Prizren

Më Shumë

Kulture

Suhareka pret edicionin e 24-të të manifestimit tradicional “Festari”

Komuna e Suharekës do të jetë nikoqire e edicionit të 24-të të manifestimit tradicional “Festari”, që këtë vit do të zhvillohet nga 15 deri...
Sport

Rexhbeçaj: Krenaria jonë është më e fortë se urrejtja e gojëligëve

Elvis Rexhbeçaj mbrëmë ka qenë protagonist në fitoren e madhe të Kombëtares së Kosovës ndaj Suedisë. Dardanët mundën Suedinë, me rezultat 2-0 në ‘Fadil Vokrri’,...

Tre persona të maskuar tentuan të vjedhin bankomatin në Xerxë të Rahovecit

Mbyllet edicioni i gjashtë i Festivalit të Teatrove në Suharekë

Selmanaj prezanton platformën ‘Prizreni Përtej’

Bashkimi e nis kampionatin në Gjakovë kundër Vëllaznimit

Serebe i Ballkanit shpallet “Ylli i Javës” për herë të dytë radhazi

Totaj akuzohet për shpifje dhe dezinformatë

Hapen aplikimet për Bootcamp-et e Inteligjencës Artificiale në Prizren

Një jetë e shpëtuar, një falënderim i përjetshëm: Historia e Burim Ninajt dhe mjekut të UÇK-së, Dr. Halil Cikaj

Smajl Latifi: Jemi të parët në Kosovë për përmbushjen e premtimeve zgjedhore

Gjoni Palokaj drejt titullit në OKTAGON MMA — Lufta kryesore në Hannover më 13 shtator

Tentativë vjedhjeje në një bankomat në Rahovec, autorët ende ta paidentifikuar

Drini i Bardhë e lë fitoren nga duart në minutat e fundit në Rahovec

Bashkimi shënon fitore bindëse në ndeshjen kontrolluese ndaj Vëllaznimit

Defekt në stacionin e pompave, disa fshatra të Prizrenit pa ujë të pijshëm

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne