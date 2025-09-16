Artistët bëhen bashkë për Gazën, koncert humanitar në Wembly

Një aktivitet i madh humanitar për mbledhje fondesh do të zhvillohet në Wembley të Londrës.
Eventi është cilësuar si “një takim artistësh, muzikantësh dhe njerëzish për të cilët heshtja ndihet e pamundur”.
Paratë e mbledhura nga eventi do të shpërndahen te organizatat e udhëhequra nga palestinezët.
Koncerti më i madh në Mbretërinë e Bashkuar për mbledhjen e fondeve për Gazën do të bashkojë emra të mëdhenj nga bota e argëtimit, një formacion eklektik që përfshin muzikantët Paul Weller, Damon Albarn, Portishead, Nadine Shah, Neneh Cherry, PinkPantheress, Bastille, James Blake; aktorët Guy Pearce, Florence Pugh, Jameela Jamil, Riz Ahmed, Ruth Negga; ish-ylli i futbollit Eric Cantona; prezantuesja e Chicken Shop Date, Amelia Dimoldenberg, dhe shumë të tjerë.
Eventi do të ndërthuret me shfaqje të drejtuara dhe kuruara nga Amir Nizar Zuabi, duke prezantuar mjekë, punonjës humanitarësh, mësues dhe gazetarë që punojnë në Gaza.
Biletat janë shitur të gjitha, dhe koncerti në Wembley do të transmetohet ekskluzivisht në YouTube nga ora 20:00.
Artistë nga e gjithë bota kanë dënuar luftën në Gaza ndërsa janë tërhequr nga koncertet e tyre që kishin lidhje me Izraelin.
Shumë ekspertë të të drejtave të njeriut të OKB-së dhe organe të OKB-së kanë deklaruar se veprimet ushtarake të Izraelit në Gaza mund të përbëjnë gjenocid.
