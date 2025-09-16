Xheladini premton 500 euro subvencione për gratë me kancer të gjirit, shërbimet gjinekologjike falas

Kryetari i Komunës së Dragashit, Behxhet Xheladini ka prezantuar programin e tij për mandatin e ri për zgjedhjet lokale 2025.
Xheladini ka thënë se për në sektorin e shëndetësisë, synojnë të përkrahin drejtpërdrejt qytetarët në nevojë, sidomos gratë që përballen me sëmundje të rënda.
“Në këtë vit kemi marrë një vendim që pap-testi të ofrohet falas për të gjitha gratë, dhe kjo tashmë ka hyrë në fuqi që nga fillimi i vitit. Po ashtu, të gjitha shërbimet gjinekologjike janë pa pagesë,” u shpreh kryetari Xheladini.
Ai theksoi se në mandatin e ri, tre prioritetet kryesore do të jenë: arsimi, shëndetësia, dhe më pas zhvillimi ekonomik i komunës.
“Ne kemi marrë një qëndrim në këtë vit se do ta bëjmë Papa testin pa pagesë dhe kemi filluar që nga fillimi i këtij viti, një ashtu edhe shërbimet gjinekologjike të gjitha janë pa pagesë. Tri prioritetet kryesore për mandatin e rinj, arsimin e shëndetësisë në plan të parë, pastaj zhvillimi ekonomik”, ka deklaruar Xheladini në emisionin “Ditari” në Tëvë1./
