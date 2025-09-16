22.5 C
Prizren
E martë, 16 Shtator, 2025
Sport

Bashkimi e mbyll me fitore edhe ndeshjen e pestë kontrolluese

By admin

Bashkimi i Prizrenit ka vazhduar formën e mirë në fazën përgatitore, duke regjistruar fitoren e pestë radhazi në ndeshjet kontrolluese. Portokallezinjtë triumfuan me rezultat të ngushtë 70-73, duke treguar edhe një herë se janë gati për sezonin e ri, raporton PrizrenPress.

Pas këtij suksesi, ekipi prizrenas tashmë e ka të gjithë fokusin te sfida e parë zyrtare në FIBA Europe Cup, e cila do të zhvillohet më 24 shtator.

Entuziazmi dhe besimi në skuadër janë të larta, teksa Bashkimi synon ta nisë me këmbë të mbarë aventurën ndërkombëtare./PrizrenPress.com

Xheladini premton 500 euro subvencione për gratë me kancer të gjirit, shërbimet gjinekologjike falas
Nisma Socialdemokrate çel zyrtarisht fushatën zgjedhore në Prizren

