66 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

By admin

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara.

Sipas raportit, në këtë periudhë është shënuar një aksident trafiku me fatalitet, ndërsa janë regjistruar 29 aksidente me të lënduar dhe 36 të tjera me dëme materiale.

Policia ka vazhduar zbatimin e rregullave në komunikacion, ku brenda një dite ka shqiptuar gjithsej 2383 gjoba trafiku.

Në 24 orët e fundit policia ka arrestuar 16 persona, prej të cilëve 15 ka dërguar në mbajtje.

“Uji, kanalizimi – Parkingjet – Unaza e qytetit”/ Selmanaj flet në detaje për planet e tij për Prizrenin
Policia konfiskon mbi 500 kg marihuanë në Suharekë

20-shi i LDK-së, Dr. Fejzë Kabashi, prezanton planin për shëndetësi në rajonin e Hasit: Shërbime të përditshme për çdo lokalitet

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për Kuvendin Komunal të Prizrenit, Dr. Fejzë Kabashi, ka publikuar një plan e tij të detajuar për...
Lajme

Nisma Socialdemokrate hap sot fushatën zgjedhore në Prizren

Nisma Socialdemokrate në Prizren ka njoftuar se sot do të mbajë hapjen zyrtare të fushatës zgjedhore në këtë qytet, me një ngjarje publike që...

Xheladini premton 500 euro subvencione për gratë me kancer të gjirit, shërbimet gjinekologjike falas

Zbulohen substanca narkotike në pikën kufitare në Vërmicë, i dyshuari dorëzohet në DHTN Prizren

Smajl Latifi: Jemi të parët në Kosovë për përmbushjen e premtimeve zgjedhore

Dalin në shitje biletat e ndeshjes Kosovë – Slloveni

20-shi i LDK-së, Dr. Fejzë Kabashi, zotohet se do t’i mbështesë shtresat në nevojë – 300 shtëpi të reja në katër vitet e ardhshme

Protestë në përkrahje të ish-luftëtarëve të UÇK-së në Hagë

Prizreni përfiton internet publik falas përmes projektit evropian WiFi4WB

Suhareka pret edicionin e 24-të të manifestimit tradicional “Festari”

Botohet libri i Arsim Bajramit “Konferenca e Rambujesë dhe intervenimi i NATO-s në Kosovë”

Nisma Socialdemokrate çel zyrtarisht fushatën zgjedhore në Prizren

63 vjeçari dyshohet se goditi me sëpatë vëllain e tij 72 vjeçar në Romajë

65 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Nait Hasani: Liria që ne gëzojmë sot, ka emra, ka histori dhe ka gjak

Kurti në Prizren: Me Abrashin kryetar, qyteti punon 365 ditë në vit

