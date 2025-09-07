29.3 C
Albin Kurti propozohet për kryeministër

By admin

Nënkryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk Konjufca, sot në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Vetëvendosjes, ka propozuar kryetarin e kësaj partie, Albin Kurti, për kryeministër të Kosovës.

Konjufca tha se verdiktin e ka dhënë populli.

Sot fillon regjistrimi i votuesve me nevoja të veçanta për votim
KF Studenqani rikthehet në skenën futbollistike pas 15 vitesh

Lajme

Hasani për votën e PDK-së pro Bashës: Ra në kurth, gabimi më i rëndë politik është ky

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Nait Hasani, ka thënë se partia e tij ka bërë gabim të rëndë politik me votën pro zgjedhjes...
Lajme

Mësimdhënësit drejt shteteve të Perëndimit, mbi 600 kanë lënë Kosovën këtë vit

Një pjesë e madhe e kosovarëve janë duke lënë vendin e tyre për të shkuar në shtetet e Perëndimit. Në mesin e këtyre qytetarëve janë...

Vetura godet për vdekje një 40-vjeçare në fshatin Gjonaj të Hasit

Prokuroria godet fort në Prizren: 7 të ndaluar, 30 të akuzuar për armë, drogë dhe dhunë

Stadiumi “Përparim Thaçi” në Prizren drejt transformimit modern

KF Studenqani rikthehet në skenën futbollistike pas 15 vitesh

Gashi: Shaqir Totaj do të rizgjedhet kryetar i Prizrenit

Fatmir Limaj në Prizren – NISMA forcon strukturat dhe nis përgatitjet për zgjedhje

Dy vetaksidente me dy të lënduar në Duhël të Suharekës

Haradinaj: Prizreni, simbol i bashkimit, sot na bashkoi për sport

Prizreni nderon dëshmorët e Vërrinit: Homazhe tek lapidarët e heronjve të luftës

Alishani: Vetëvendosje synon rikthimin e Prizrenit

Liria e Prizrenit kthehet me një pikë nga Shtime

Liqeni i Vërmicës shndërrohet në luginë ku kullosin bagëtitë, ankohen bizneset e zonës

Sekuestrohet arma e krimit në Prizren

Nis festivali i rrushit në Rahovec, “Hardh Fest” – Flet Latifi

