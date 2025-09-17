20.8 C
Aksident mes 8 veturave në Zhur të Prizrenit

By admin

Tre persona kanë mbetur të lënduar nga një aksident mes tetë veturave të ndodhur pasditën e sotme në Zhur të Prizrenit.

KLIKO VIDEON:https://www.facebook.com/PrizrenPress/videos/1487564235480956

Këtë e konfirmoi për Klankosova.tv, zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Daut Hoxha.

Tutje Hoxha, ka bërë të ditur se rruga është e bllokuar përkohësisht.

Ndërsa apelohet të përdoren rrugë tjera alternative.

“Apelojmë tek të gjithë shoferët, qe gjatë vozitjes të respektojnë rregullat e trafikut, të zvogëlojnë shpejtësinë, dhe të tregojnë kujdes të shtuar për sigurinë e tyre dhe të tjerëve.

Pas raportimeve shtese nga kompetentet do te njoftoheni per informacione tjera”, tha Hoxha.

200-vjetori i lindjes së Pashko Vasës, ideologut të Rilindjes Kombëtare
Veselaj-Gutaj: Jo politikë me shkollën

