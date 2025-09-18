21.3 C
Prizren
E enjte, 18 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Diell e vranësira sot, temperaturat arrijnë në 27°C

By admin

Gjatë ditës së enjte parashihet të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat pritet të lëvizin nga 7-27°C.

“Moti  me diell dhe vranësira te shpërndara. Temperaturat minimale:  7-10°C. Temperaturat maksimale: 24-27°C. Era: nga verilindja, 1-5 m/s”, thuhet në njoftimin e IHMK-së.

Marketing

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Imami i fshatit Serbicë dhe ish-imami i fshatit Nashec të Prizrenit,po hetohen për keqpërdorim të donacioneve
Next article
Vdes një burrë në Rahovec

Më Shumë

Fokus

Kryhen dy koronografitë e para në mënyrë të pavarur në Spitalin e Prizrenit

Një arritje e rëndësishme është shënuar në Shërbimin e Kardiologjisë Invazive të Spitalit të Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren, ku u kryen...
Lajme

Nait Hasani: Liria që ne gëzojmë sot, ka emra, ka histori dhe ka gjak

Në një ceremoni solemne të mbajtur në Stubëll të Poshtme, komuna e Vitisë, u vendos gurthemeli i kompleksit memorial kushtuar Heroit të Kosovës, Rexhep...

Synimet e Zafir Berishës për Prizrenin

Aksident mes 8 veturave në Zhur të Prizrenit

Grupi legjendar i rock-ut ‘Scorpions’ rikthehet pas 24 vitesh me koncert në Tiranë

Sindikata e Arsimit paralajmëron Qeverinë: Rritje pagash ose veprime sindikale, nuk përjashtohet greva

Forcohet bashkëpunimi mes Policisë dhe Qendrës së Paraburgimit në Prizren

Nisma Socialdemokrate hap sot fushatën zgjedhore në Prizren

Nderohen me pulla postare atdhetarët Musa Shehzade dhe Metush Krasniqi

20-shi i LDK-së – Do të jem zëri i familjeve të varfëra

Bashkimi mposhti Trepçën në miqësore

Paralajmërim, varianti i ri i Covid përhapet me shpejtësi: Ngjirja e zërit si shenja e parë

Rahoveci gati për sfidën me Drinin e Bardhë

Pesë vite më parë, mbylli perden përgjithmonë aktori Adem Mikullovci

Sekuestrohen katër armë në Prizren dhe Dragash

Totaj: Nuk do të ketë befasi në Prizren, do të fitoj prapë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne