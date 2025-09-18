21.3 C
Prizren
E enjte, 18 Shtator, 2025
type here...

FokusSiguri

Vdes një burrë në Rahovec

By admin

Një burrë ka vdekur në Spitalin Rajonal të Gjakovës, të mërkurën.

Sipas njoftimit të Policisë, viktima ishte dërguar nga familjarët në emergjencën e QKMF në Rahovec, e më pas ishte dërguar me autoambulancë në Spitalin e Gjakovës.

Kliko videon:https://www.facebook.com/reel/1487564235480956

Vdekjen e viktimës, e kishte konstatuar mjeku kujdestar në repartin e emergjencës në Gjakovë.

“Raportohet se viktima mashkull kosovar, nga familjarët është dërguar në emergjencën e QKMF Rahovec, nga ku viktima më pas me autoambulance dërgohet në Spitalin Rajonal të Gjakovës. Mjeku kujdestar në repartin e emergjencës në spitalin e Gjakovës, ka informuar se viktima ka ndërruar jetë. Me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë dërgohet në IML për obduksion”, thuhet në raportin 24-orësh të Policisë së Kosovës.

Ndryshe, policia ka iniciuar rastin si “Hetim i Vdekjes”.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Diell e vranësira sot, temperaturat arrijnë në 27°C
Next article
72 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Më Shumë

Lajme

2005 tiketa dhe 47 aksidente të regjistruara në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia e Kosovës ka njoftuar se në 24 orët e fundit janë evidentuar statistika të rëndësishme lidhur me trafikun dhe rendin publik. Gjatë kësaj periudhe...
Lajme

Veselaj-Gutaj: Jo politikë me shkollën

Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj – Gutaj, ka reaguar ashpër ndaj akuzave të kryetarit të degës së AAK-së në Prizren, Besnik Krasniqi,...

Bashkimi mposhti Trepçën në miqësore

Dalin në shitje biletat e ndeshjes Kosovë – Slloveni

Imami i fshatit Serbicë dhe ish-imami i fshatit Nashec të Prizrenit,po hetohen për keqpërdorim të donacioneve

Protestë në përkrahje të ish-luftëtarëve të UÇK-së në Hagë

Ujërat e zeza mbushin bodrumet e banesave sociale në Petrovë të Prizrenit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Delegacioni nga Luksemburgu vizitoi Spitalin e Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren

Sot nis zyrtarisht fushata për zgjedhjet lokale të 12 tetorit

Totaj akuzohet për shpifje dhe dezinformatë

Paralajmërim, varianti i ri i Covid përhapet me shpejtësi: Ngjirja e zërit si shenja e parë

Bali Muharremaj për Dr. Salih Bytyqin: Njeri i zemrës së madhe që ia kushtoi jetën shëndetit të qytetarëve

60 vite nga “Yesterday” – Kënga e kompozuar në gjumë nga Paul McCartney

Prizren: 10 aktakuza kundër 16 personave

500 mëshqerra qumështore për fermerët e Suharekës – nis projekti i ri blegtoral

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne