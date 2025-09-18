21.3 C
Prizren
Arrestohet një person për ngacmim në Suharekë

By admin

Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar një person për ngacmim në Suharekë.

Ai dyshohet se ka ngacmuar një grua.

“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që dyshohet të ketë kryer veprën e lart-cekur ndaj viktimës femër kosovare”- thuhet në njoftim.

Sipas njoftimit, i dyshuari, me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

