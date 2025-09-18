13.9 C
Prizren
E premte, 19 Shtator, 2025
Sport

Rahoveci 029 nis me fitore fazën përgatitore

By admin

Rahoveci 029 ka filluar me sukses fazën përgatitore për sezonin e ri, duke mbyllur me fitore ndeshjen e parë kontrolluese, duke mposhtur Vëllazninë me rezultat 81-88, raporton PrizrenPress.

Në këtë test, trajneri u dha mundësi të gjithë lojtarëve që të aktivizohen në parket, duke provuar skemat dhe formacionet e ndryshme të lojës.

Skuadra do të vazhdojë serinë e miqësoreve këtë fundjavë. Të dielën, nga ora 17:00, Rahoveci 029 udhëton drejt Gjakovës, ku do të zhvillojë ndeshjen e dytë kontrolluese ndaj Vëllaznimit./PrizrenPress.com

