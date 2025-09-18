13.9 C
Prizren
E premte, 19 Shtator, 2025
LDK: Ardian Shala, kryetar i ardhshëm i Suharekës

By admin

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, mori pjesë sonte në takimin me strukturat e LDK-së në Suharekë.

Sipas LDK-së koha e fitores së kësaj partie në këtë komunë ka ardhur.

“Dr. Ardian Shala është figura që gëzon besimin e qytetarëve dhe që padyshim do të jetë kryetari i ardhshëm i Suharekës. LDK në Suharekë po hyn në këtë garë me besim, me vizion dhe me një mbështetje të madhe qytetare. Fitore e madhe na pret!Suhareka është me LDK-në. Suhareka është me Dr. Ardian Shalën”, thuhet nga LDK.

Krasniqi e Totaj: Teleferiku për Prizrenin po vjen
Vesa Krasniqi rikthehet te Bashkimi, i bashkohet edhe Merisa Bilalli

