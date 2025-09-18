13.9 C
Prizren
E premte, 19 Shtator, 2025
type here...

Sport

Vesa Krasniqi rikthehet te Bashkimi, i bashkohet edhe Merisa Bilalli

By admin

Bashkimi i Prizrenit forcon skuadrën e vashave për sezonin e ri, duke prezantuar dy përforcime të rëndësishme.

Vesa Krasniqi rikthehet te Bashkimi pas një sezoni të kaluar te KBF Junior 05. Rikthimi i saj “në shtëpi” pritet të forcojë skuadrën dhe të sjellë përvojën e nevojshme në momentet kyçe të ndeshjeve, raporton PrizrenPress.

Merisa Bilalli i bashkohet ekipit portokalli e zi, duke sjellë energji, ambicie dhe aftësi të spikatura që do të kontribuojnë maksimalisht në objektivat e skuadrës.

“Një lojtare me energji dhe ambicie që i shtohet fuqisë sonë portokalli e zi. Një udhëtim i ri, plot sfida e fitore, fillon tani”, shkruan klubi./PrizrenPress.com

Marketing

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
LDK: Ardian Shala, kryetar i ardhshëm i Suharekës

Më Shumë

Kulture

Pas 24 vitesh, Scorpions dhurojnë spektakël në sheshin “Skënderbej”

Pas 24 vitesh mungesë, legjendat e muzikës rock, “Scorpions”, rikthehen në Tiranë, duke dhuruar një nga netët më të paharrueshme muzikore që ka përjetuar...
Fokus

Albulena Balaj-Halimaj premton logopedë pa pagesë dhe mbështetje për grupet në nevojë

Kandidatja e Nismës Socialdemokrate për kryetare të Komunës së Prizrenit, Albulena Balaj Halimaj, ka prezantuar programin e saj zgjedhor në emisionin Debat Përnime, duke...

Muharremaj: Suhareka me internet falas në hapësira publike

Krasniqi e Totaj: Teleferiku për Prizrenin po vjen

Ujërat e zeza mbushin bodrumet e banesave sociale në Petrovë të Prizrenit

Kush është Erxhan Osmani që e shkatërroi Greqinë dhe dërgoi Turqinë në finale

“Uji, kanalizimi – Parkingjet – Unaza e qytetit”/ Selmanaj flet në detaje për planet e tij për Prizrenin

200-vjetori i lindjes së Pashko Vasës, ideologut të Rilindjes Kombëtare

Synimet e Zafir Berishës për Prizrenin

Liria pret Feronikelin 74 në Prizren

Emigrimi po zbraz klasat: 66 nxënës largohen nga Prizreni

Bali Muharremaj për Dr. Salih Bytyqin: Njeri i zemrës së madhe që ia kushtoi jetën shëndetit të qytetarëve

Vreshtarët e Rahovecit ankohen për çmimin e ulët të rrushit të verës

Vdes një burrë në Rahovec

Zbulohen substanca narkotike në pikën kufitare në Vërmicë, i dyshuari dorëzohet në DHTN Prizren

Gjendet mjet i pashpërthyer në murin e një shtëpie në Bellanicë të Malishevës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne