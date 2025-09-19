Shkyçen 9 lidhje ilegale të ujit në Prizren

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar se gjatë kësaj jave ka identifikuar dhe shkyçur nëntë lidhje ilegale të ujit në qytetin e Prizrenit.
“Situatën e rënduar të furnizimit në disa zona të caktuara, si shkak i rritjes enorme të konsumit dhe rënies së nivelit të burimeve, po e rëndojnë edhe keqpërdorimet e shumta të konsumatorëve të pandërgjegjshëm. Vetëm gjatë kësaj jave ekipet të Inspektoratit të Kompanisë, kanë identifikuar dhe shkyçur nga rrjeti i ujësjellësit 9 lidhje ilegale nga konsumatorët e papërgjegjshëm”, thuhet në njoftimin e kompanisë, raporton PrizrenPress.
“Hidroregjioni Jugor” thekson se aksioni për identifikimin e lidhjeve ilegale do të vazhdojë edhe në ditët e ardhshme dhe se për çdo rast të evidentuar do të ndërmerren masat e nevojshme ligjore.
Në përmbyllje, kompania apelon për ndërgjegjësim qytetar: “Apelojmë tek të gjithë konsumatorët të respektojnë rregullat dhe të shmangin veprimet e jashtëligjshme, të cilat dëmtojnë furnizimin e drejtë dhe të rregullt me ujë për qytetarët tanë. Faleminderit për mirëkuptim dhe bashkëpunim!”/PrizrenPress.com
