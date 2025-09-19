19.4 C
Rahoveci nis fazën e rikonstruksionit kadastral në Fortesë dhe Ratkoc

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, ka zhvilluar një takim me Drejtorin Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Avni Ahmeti.

Sipas njoftimit, në këtë takim u diskutua mbi ecurinë e projektit të Rindërtimit të Kadastrit, një iniciativë me rëndësi të veçantë për zgjidhjen e çështjeve pronësore të trashëguara ndër dekada, raporton PrizrenPress.

“Në Rahovec ky projekt po zhvillohet në zonat kadastrale Fortesë dhe Ratkoc. Në këto zona po kryhen matjet, po zyrtarizohet gjendja faktike në terren dhe po adresohen trashëgimitë e paformalizuara, me qëllim rikthimin e sigurisë juridike mbi pronën si bazë për zhvillim të qëndrueshëm”, thekson komuna, në lidhje me projektin.

Komuna i fton qytetarët të bashkëpunojnë me ekipet, të dorëzojnë dokumentacionin dhe të jenë pjesë aktive e këtij procesi. Për ofrim më të lehtë të shërbimeve, operatori ekonomik ka hapur zyra në Fortesë dhe Ratkoc./PrizrenPress.com

