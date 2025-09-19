19.4 C
Prizren
E premte, 19 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Nisma hap fushatën në Suharekë, premton frymë të re qeverisëse

By admin

Nisma Socialdemokrate ka hapur zyrtarisht fushatën në Suharekë, ku ka prezantuar kandidaten për kryetare të komunës, Jehona Rrafshi-Luma. Ky subjekt politik premtoi një frymë të re në qeverisjen lokale, duke theksuar rritjen e cilësisë në arsim, shëndetësi, kulturë dhe sport.

Të pranishëm në hapje ishte edhe kryetari i Nismës, Fatmir Limaj, i cili u shpreh se partia do të ringjallë zërin patriotik në Suharekë dhe do të punojë për ndryshime pozitive.

“Le të kthehemi në një lëvizje të fuqishme për të ndryshuar gjërat, për ta krijuar një klimë shtetërore, familjare e njerëzore. Një klimë profesionale e atdhetare. Numri 186 ka këto vlera”, tha Fatmir Limaj, kryetar i Nismës.

Ndërsa kandidatja për kryetare, Jehona Rrafshi-Luma, u zotua se qytetarët do të kenë më shumë mundësi punësimi dhe shërbime më cilësore.

“Ne nuk jemi këtu për premtime boshe, por për angazhim të vërtetë e punë konkrete. Sot jemi këtu për të marrë përgjegjësi dhe për të ofruar zgjidhje të përhershme për sfidat tona të përditshme. Në këmbim të votës dhe besimit tuaj, ne japim zotimet tona: do të jemi vendimmarrës të drejtë për çështjet lokale, për shërbime publike, arsim, shëndetësi, mirëqenie sociale, kulturë, rini e sport, si dhe do të ofrojmë më shumë mundësi punësimi për të rinjtë”, deklaroi ajo.

Në fund, Rrafshi-Luma prezantoi edhe kandidatët e Nismës për asamblenë komunale, duke theksuar se ekipi i saj nuk do të ofrojë premtime të zbrazëta, por do të përqendrohet në punë konkrete.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bashkimi stërvitet dy herë në ditë për sfidën historike kundër Anwil-it
Next article
Ndahet nga jeta Shefi i Ndërrimit në Njësinë e Zjarrfikësve në Malishevë, Liman Sertolli

Më Shumë

Lajme

500 mëshqerra qumështore për fermerët e Suharekës – nis projekti i ri blegtoral

Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ka bërë të ditur në Facebook nisjen e një projekti të rëndësishëm për mbështetjen e fermerëve lokalë...
Lajme

20-shi i LDK-së, Dr. Fejzë Kabashi, zotohet se do t’i mbështesë shtresat në nevojë – 300 shtëpi të reja në katër vitet e ardhshme

Kandidati i LDK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, Dr. Fejzë Kabashi, ka premtuar se nëse fiton besimin e qytetarëve në zgjedhjet e 12 tetorit,...

Bashkimi e mbyll me fitore edhe ndeshjen e pestë kontrolluese

Nait Hasani: Liria që ne gëzojmë sot, ka emra, ka histori dhe ka gjak

Rahoveci nis fazën e rikonstruksionit kadastral në Fortesë dhe Ratkoc

Kandidati i AAK-së Besnik Krasniqi: Prizreni pa korrupsion, me ekonomi të fortë dhe shëndetësi digjitale

Sekuestrohen armë dhe një sasi e municionit në Prizren

Bashkimi mposhti Trepçën në miqësore

Sot nis zyrtarisht fushata për zgjedhjet lokale të 12 tetorit

LDK-ja në Rahovec premton mbështetje në bujqësi e zhvillim të agroturizmit

Kush është Erxhan Osmani që e shkatërroi Greqinë dhe dërgoi Turqinë në finale

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Vreshtarët e Rahovecit ankohen për çmimin e ulët të rrushit të verës

Krasniqi e Totaj: Teleferiku për Prizrenin po vjen

Synimet e Zafir Berishës për Prizrenin

Selmanaj prezanton platformën ‘Prizreni Përtej’

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne